Haacht bundelt handelaars op website om lokale economie hart onder de riem te steken KAR

12 augustus 2020

12u22 0 Haacht De website hetbestaatinhaacht.be wil alle lokale Haachtse handelaars verzamelen. Op de gemeenteraad van april werd beslist om budget vrij te maken voor de ondersteuning van de lokale economie.

Via de verschillende zoekfuncties vind je op de website het product dat je zoekt in Haacht. Je kan rechtstreeks handelaars contacteren of doorklikken naar hun eigen website. Je ontdekt er ook de ondernemers die niet opvallen met een grote winkel, een hippe webshop of flitsende sociale media.

“Maar de website is meer dan een verzameling van ondernemers. Je vindt er ook verhalen over nieuwe of bijzondere ondernemingen, producten of initiatieven. En je leest er meer over opendeurdagen, productvoorstellingen, rondleidingen of events. Ben je ondernemer, bijberoeper, vrij beroeper of freelancer, maar heb je nog geen plaats op deze nieuwe website? Registreer je zaak gratis op hetbestaatinhaacht.be, zodat iedereen kan zien dat jouw service bestaat in Haacht”, zegt Marleen Van Hees, medewerker lokale economie. De interactieve website is een initiatief van Ondernemend WTW.