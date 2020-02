Groen Haacht wilt duurzame natuursteen KAR

21 februari 2020

16u53 0 Haacht Groen-oppositieraadslid Veva Daniels heeft op de gemeenteraad voorgesteld om enkel nog duurzame natuursteen aan te kopen voor projecten in Haacht. Dit om aan te sluiten bij het Initiatief TruStone.

“Veel natuursteen is afkomstig uit landen waar er reële risico’s zijn op de schending van mensenrechten en fundamentele arbeidsnormen. Vaak zijn er zelfs kinderen aan het werk in de natuursteensector”, vertelt Daniels. “Al 28 lokale besturen en de Vlaamse overheid schaarden zich - samen met de Belgische natuursteensector - achter dit initiatief. En dat zijn heus niet alleen de grote steden. Zelfs Heuvelland, Alken en Tielt-Winge kiezen voluit voor eerlijke natuursteen. Burgemeester Steven Swiggers (Open Vld, red.) liet wel in de nieuwe bestekken voor aanleg infrastructuur opnemen dat de natuursteen enkel uit blauwe steen uit Henegouwen mag bestaan. Een kleine troost, maar de Groen-fractie betreurt dat het gemeentebestuur geen duidelijker signaal naar de natuursteensector durft te nemen,” besluit Daniels.

