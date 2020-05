Groen Haacht wil meer speelstraten tijdens de zomervakantie Kim Aerts

20 mei 2020

16u52 0 Haacht Oppostiepartij Groen in Haacht pleit voor meer speelstraten tijdens de zomervakantie. Tijdens een speelstraat wordt de straat volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers.

“Aangezien door het coronavirus er een grote kans is dat veel Haachtenaren de zomervakantie in eigen streek zullen doorbrengen, kunnen speelstraten een goed middel zijn om kinderen vrij buiten te laten spelen,” zegt Veva Daniels (Groen). Momenteel moeten bewoners zich zelf groeperen en een aanvraag tot speelstraat indienen bij het gemeentebestuur. Het punt werd maandag besproken op de gemeenteraad. “De bevoegde schepen was het voorstel genegen en heeft beloofd extra communicatie te voeren om het aanbod van speelstraten in Haacht gekend te maken bij de inwoners, via alle gemeentelijke kanalen. Een brief naar de inwoners komt er niet”, bevestigt Daniels. Een speelstraat aanvragen kan hier: www.haacht.be/speelstraat.