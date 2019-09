Gratis bier als Belg of Belgisch team wint tijdens Primus Classic KAR

05 september 2019

17u49 0 Haacht Brouwerij Haacht staat tijdens de Primus Classic op 21 september klaar met 1.000 gratis pintjes aan de finish als er een Belg wint. Als het gaat om een buitenlandse renner van een Belgisch team beloven ze nog 500 biertjes.

Met kleppers als Peter Sagan of Mathieu Van der Poel aan de start van de negende editie van de Primus Classic is het afwachten of er wel duizend traktaties zullen volgen. Maar de wielervreugde die dag zal er niet minder om zijn. Ook ex-winnaars Greg Van Avermaet, André Greipel en Sean De Bie hebben hun deelname bevestigd. Net als Dylan Groenewegen, Niki Terpstra, Mark Cavendish en streekrenner Jasper Stuyven. Nog vóór de profs ’s middags in Brakel op de trappers gaan staan, kan de getrainde wielertoerist vanaf 7.30 uur zelf de Brabantse kuitenbijters testen tijdens de Primus Classic Cyclo. Die was vorig jaar nog goed voor 1.400 deelnemers. “Met afstanden van 56, 95 of 121 kilometer kiest men zelf hoe diep men wil gaan. Voor families is er een toer van 24 kilometer doorheen het prachtige landschap”, legt Boudewijn van der Kelen van Brouwerij Haacht uit. “Na de tocht is het in het wielerdorp aan de aankomstlijn wachten op de aankomst van de profs. Bij een drankje aan de Primus Bar en een hapje van de foodtrucks kan de koers op groot scherm worden gevolgd. We voorzien vanzelfsprekend ook een kinderdorp met springkasteel en animatie.”

150 renners

De Primus Classic - voorheen de GP Impanis - Van Petegem - groeide de voorbije jaren uit tot een gevestigde waarde in het wielermilieu. Sinds 2015 is het een profwedstrijd ‘Hors Catégorie’. In totaal vertrekken ongeveer 150 renners op 21 september om 12.15 uur in het Oost-Vlaamse Brakel. Na een lus van vijf kilometer wordt op diezelfde plek het echte startschot gegeven van de rit van 197 kilometer. Het peloton rijdt door de provincies Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Waals-Brabant en Vlaams-Brabant richting de finish aan de poorten van Brouwerij Haacht, waar de winnaar rond 16.45 uur verwacht wordt. Er worden niet minder dan vijftien hellingen beklommen. Blikvangers in de zware finale zijn de Moskesstraat en de Horenberg in Overijse, twee nieuwe kuitenbijters met een stijgingspercentage tot 20% procent die op respectievelijk 44 en 34 kilometer van de aankomst liggen. De Primus Classic passeert in onze regio verder via Huldenberg, Tervuren, Bertem, Kortenberg, Kampenhout, Boortmeerbeek en Haacht.