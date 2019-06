Gouden huwelijk voor Roger Goris en Maria Claes EDLL

28 juni 2019

11u14 0 Haacht Roger Goris en Maria Claes vierden onlangs hun 50ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Haacht in de bloemetjes gezet.

Roger en Maria leerden elkaar kennen in dancing Hof ter Laken in Booischot. Roger ging van jongs af aan aan de slag als bakkersgast. Hij startte op zijn 13de en werkte 13 jaar bij bakker Feyaerts in Leuven. Na de opvoeding van de kinderen werkte Maria 15 jaar in de Spar in Wespelaar. Ze deed dat naar eigen zeggen altijd met heel veel passie en goesting. Vooral de samenwerking met de collega’s vond ze zeer fijn. Roger en Maria kregen samen twee kinderen. Reizen heeft het koppel nooit veel gedaan. Roger houdt van tuinieren en Maria doet het huishouden, kookt en leest geregeld. Ze genieten samen van de rust.