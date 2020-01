Gevangen nandoe heeft nieuwe thuis Kim Aerts

16 januari 2020

14u15 0 Haacht De eigenaar van de loslopende nandoe die vorige maand werd gevangen in Haacht heeft zich nooit gemeld. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder ontfermde zich over het beest. Ze lieten het afgelopen week vrij in een afgesloten bosrijk gebied van drie hectare in Kortessem, samen met nog vijf andere nandoes en twee emoes die in beslag werden genomen na een geval van dierenverwaarlozing.

Volgens het Opvangcentrum verkeren de dieren in goede gezondheid. Het had heel wat voeten in de aarde om de nandoe in Haacht te vangen. Eenmaal verdween het in de uitgestrekte velden. Een tweede keer hadden de medewerkers van het Vogelopvangcentrum meer succes. “Loopvogels zoals onder andere nandoes kunnen niet vliegen en ze springen normaal gezien ook niet erg hoog. Maar de ervaring leert ons dat ze bij impact tegen een ‘lage’ afspanning wel eens over de afspanning heen durven te tuimelen en daarna aan de andere zijde van de afspanning gewoon verder weglopen. Zoals voor elke vangactie werd er ook nu heel snel even een tactisch plan afgesproken. Nog geen vijf minuutjes later stond de zeer stress-gevoelige nandoe al opgesloten binnen onze verduisterde paardentrailer. Het plan was geslaagd, de nandoe was gevangen en het dier had een minimum aan stress opgelopen waardoor het zijn hachelijk avontuur heeft overleefd.”

De eigenaar hebben ze nooit gevonden.