Gemeenten Haacht en Keerbergen werken samen aan klimaatplan EDLL

30 mei 2020

14u00 0 Haacht De gemeenten Haacht en Keerbergen slaan de handen in elkaar voor een intergemeentelijk klimaatplan. “Samen gaan we voor een beter klimaat en een duurzame samenleving”, klinkt het bij de bevoegde schepenen.

Tegen 2040 wil de provincie Vlaams-Brabant klimaatneutraal zijn. In het kader daarvan ondertekenden de gemeenten Haacht en Keerbergen in oktober vorig jaar een klimaatengagement. Tijdens de laatste gemeenteraden van mei hebben beide gemeenten hun klimaatengagement concreet gemaakt door een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de provincie. Haacht en Keerbergen gaan dus samen een actieplan opstellen voor duurzame energie en een beter klimaat.

Vermindering CO2-uitstoot met 40%

“Door samen te werken kunnen we leren van mekaar en kunnen we diversifiëren in ons actieplan”, zeggen Jos Verdeyen (CD&V), schepen van omgeving in Haacht en Claire Segers (Open Vld), schepen van milieu en klimaat in Keerbergen. “Het laat ons toe om gemeenschappelijke acties te plannen en te organiseren.” Aansluitend zullen beide gemeenten het Burgemeestersconvenant 2030 ondertekenen. De doelstelling is een vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030.

Gemeenten die het Burgemeestersconvenant ondertekenen, delen een visie voor een duurzame toekomst en dit ongeacht de grootte van de gemeente of de ligging op de wereldkaart. “Deze gemeenschappelijke visie is de motor achter onze acties. We moeten werken aan concrete maatregelen op lange termijn die een ecologisch, sociaal en economisch stabiele omgeving bieden voor huidige en toekomstige generaties.” Voor de realisatie van dit klimaatplan willen Haacht en Keerbergen sterk inzetten op participatie. “We willen externe actoren, organisaties en burgerinitiatieven betrekken en een intern proces uitrollen met bestuur en diensten. We gaan samen voor een beter klimaat en een duurzame samenleving", besluiten de bevoegde schepenen.