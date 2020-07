Gemeente wil lichtplan herbekijken om verlichting in sommige straten ‘s nachts terug aan te doen Kim Aerts

24 juli 2020

12u56 0 Haacht De gemeente Haacht wil het elektriciteitsverbruik de komende jaren drastisch verminderen. Daarom werd besloten om niet alleen ultrazuinige led-lampen te installeren, maar om ook in verschillende straten het licht ’s nachts te doven. Het gemeentebestuur bekijkt of het die laatste maatregel hier en daar niet kan terugdraaien na klachten van buurtbewoners.

Tegen 2028 moet alle verlichting in Haacht zijn aangepast. Dat betekent dat de openbare verlichting voorzien wordt door led-lampen, verlichtingspalen verder uit elkaar worden geplaatst, de verlichting wordt gedimd ofwel helemaal verdwijnt. Die aanpassingen zijn ondertussen goed twee jaar aan de gang. De gemeente tekende in 2017 een overeenkomst met de netbeheerder. Die inspanningen worden in de komende jaren voortgezet door netbedrijf Fluvius om de CO2-uitstoot naar beneden te halen.

September

Maar dat het licht in sommige straten tussen 23 en 5 uur gedoofd wordt, stuitte her en der op protest. Specifieke voorbeelden zijn de wijk Hoogveld en straten in St-Adriaan. Het gemeentebestuur gaf te kennen rekening te willen houden met de grieven van de bewoners in het kader van verkeersveiligheid op kruispunten en in gevaarlijke bochten. De gemeenteraad van september zal daarom beslissen of het brandregime al dan niet wordt aangepast. Eerder pleitte oppositiepartij N-VA ook al om het masterplan te herbekijken. N-VA polste recent naar de mening van de inwoners in Gerzevien, Grote en Kleine Appelstraat, Beethovenweg, Hansbrugweg (tot de beek), Krekelberg en Miereberg.

“Iedereen kreeg een week tijd om een stembiljet in te vullen. Het thema leefde er. De stembiljetten lagen klaar aan de voordeur of werden bij mij bezorgd en zowel voor- als tegenstanders waren tevreden dat ze gehoord werden”, stelt fractieleider Marc Vermylen. “Wat opviel was dat heel dikwijls het gebrek aan voorafgaande communicatie aangeklaagd werd. De cijfers zijn duidelijk : 81 % vraagt dat er ook ’s nachts nog een beperkte verlichting is, terwijl 14 % geen verlichting wil ’s nachts en 5% die geen mening had. Voor voetgangers is het ’s nachts te donker om op de hobbelige voetpaden en bermen op een veilige manier naderend verkeer te vermijden. Als automobilist raak je in een kluwen van woonstraten snel gedesoriënteerd. Nachtelijke fietsers en vooral hun ouders zijn bovendien ten zeerste verontrust”, besluit Vermylen.

41 procent vervangen

Ongeveer 41 procent van de 3.115 lichtpunten wordt vervangen door ultrazuinige led-lampen. In eerste instantie werd de verlichting gedimd of weggehaald in 35 straten. Het gaat om Beverdijk, Bosweg, Damweg, Dennenweg, Dreef, Heideveld, Langerheide, Binnenbeekweg, Merelstraat, Spreeuwestraat, Leeuweriksstraat, Lijsterstraat, Broekstraat, Eksterstraat, Gerzevien, Kleine Appelstraat, Grote Appelstraat, Krekelberg, Mierenberg, Beethovenweg, Hansbrugweg, Walemhoefweg, Keerbergenbroek, Heesterveld, Hoekweg, Veeweideweg, Vijverweg, Sint-Adriaanveld, Sint-Adriaanstraat (stuk tussen Rijmenamsesteenweg en Eikestraat), Melkerijweg, Wilde Heide, Kapellemansdijk, Keerbergsesteenweg, Kloosterstraat, Erwteveld.

Zo hoopt de gemeente haar energieverbruik fors terug te brengen. Zo zal het jaarlijkse verbruik van de verlichting dalen van 1.091.361 kWh in 2018 naar 253.185 kWh in 2028, meer dan vier keer minder op tien jaar tijd. Daardoor daalt ook de CO2-uitstoot van 19 naar 14 ton per jaar.

