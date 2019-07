Gemeente slaat mea culpa na verkeerschaos Werchtersesteenweg KAR

02 juli 2019

De Werchtersesteenweg is tijdens Rock Werchter ter hoogte van school De Puzzel in Haacht tot tweemaal toe moeten afgesloten worden door de verkeersdrukte. Daardoor konden bewoners van de Werchtersesteenweg, alsook Scharent en zijstraten in Haacht tijdelijk hun woning niet meer verlaten of bereiken. Dat stuitte op heel wat protest bij buurtbewoners die geen doorlaatbewijzen ontvangen hadden om tijdens het festival hun woning te kunnen bereiken. De gemeente Haacht heeft laten weten de schuld op zich te nemen en tegen volgend jaar de situatie te herbekijken. “Alles liep volgens het boekje tot het moment dat de parkings snel vol raakten en het commando te laat verwittigd werd dat er geen parkings meer waren op de A-as (Werchtersesteenweg, nvdr.) Dit had als gevolg dat men tot tweemaal toe de Werchtersesteenweg heeft moeten afsluiten ter hoogte van De Puzzel. Dit zijn menselijke fouten die evenwel ook perfect te vermijden waren. Naar volgend jaar toe moet deze procedure zeker bijgestuurd worden” , zegt burgemeester Steven Swiggers. “Een andere keer dat de Werchtersesteenweg werd afgesloten betrof het de uitstroom waarbij festivalgangers spontaan begonnen beide rijvakken van de Werchtersesteenweg te gebruiken richting De Puzzel. Dit was tevens een levensgevaarlijke situatie waarbij ook beslist werd de Werchtersesteenweg af te sluiten. Ook hier moet naar volgend jaar toe aan gewerkt worden”, aldus de burgemeester.