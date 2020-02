Gemeente ondersteunt campagne rond genderdiversiteit bij scholieren KAR

11 februari 2020

13u01 0

De solidariteitscampagne PAARS vindt op 15 mei plaats in de Haachtse secundaire scholen. PAARS is een wereldwijde schoolcampagne die via vzw Joen (jongeren onder één noemer, red.) in Vlaanderen terechtgekomen is. De campagne heeft als doel steun en solidariteit te tonen aan LGBTQ+-jongeren en het thema ook beter bespreekbaar te maken in de klas. Scholen kunnen gratis gebruik maken van digitaal materiaal. Dankzij financiële steun van de gemeente krijgen de scholen ook een campagnepakket.