Gemeente Haacht werft vakantiecoördinator aan KAR

27 januari 2020

17u24 0 Haacht De gemeente Haacht is op zoek naar een vakantiecoördinator voor de maanden mei tot en met augustus 2020.

Deze medewerker coördineert de vakantiewerking als zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren van Haacht. Alle informatie over de vacature vind je op haacht.be/vakantiecoordinator. Haacht werkt ook dit jaar aan een rijk vakantieaanbod voor kinderen en jongeren. Naast het speelplein Speelewei zijn er ook verschillende sportkampen en Grabbelpas-activiteiten. Inschrijven voor die activiteiten in de zomervakantie kan vanaf 1 maart via reservaties.haacht.be.