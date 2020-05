Gemeente Haacht neemt opnieuw deel aan Youth Action Day Kim Aerts

27 mei 2020

Op 15 oktober 2020 is het YOUCA-dag (Youth Action Day of de vroegere Zuiddag, nvdr.). Dan engageren 15.000 jongeren, van het vierde tot het zevende jaar secundair onderwijs, zich om een dag aan het werk te gaan tijdens een schooldag. Op die manier kunnen zij van het werkleven proeven. Het loon van 55 euro schenken ze aan projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd, zowel in Brazilië en de Filipijnen als in België.

Vorig jaar had de gemeente Haacht zes jobs in de aanbieding in verschillende teams (Sport, Onthaal, Jeugd & Welzijn, Onderhoud, Personeel). Ook in 2020 kunnen zeker zes jobs worden aangeboden aan de studenten. Vanaf september kunnen leerlingen solliciteren. Het bestuur betaalt hen 55 euro per job.