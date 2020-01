Gemeente gaat verkeer monitoren met telramen Kim Aerts

21 januari 2020

16u59 0 Haacht De gemeente Haacht wil op strategische punten het verkeer gaan monitoren. Het heeft daarvoor tien meettoestellen aangekocht.

“In het kader van het mobiliteitsplan koopt gemeente Haacht tien toestellen aan die de verkeersintensiteit meten. Deze telramen maken een onderscheid tussen verschillende weggebruikers. Ze meten het aantal voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens die passeren. Dit is een handige tool om metingen te doen. Op bepaalde strategische punten in het wegennet zal gezocht worden naar bereidwillige burgers om een telraam te installeren”, zegt burgemeester Steven Swiggers (Open Vld). In een adem kondigt hij ook aan dat het kruispunt van de Wespelaarsesteenweg met de Kloosterstraat veiliger moet. Op 26 november vond er nog een dodehoekongeval plaats met een vrachtwagen die vanuit de Kloosterstraat rechtsaf sloeg. De 74-jarige wielertoerist had geen schijn van kans en overleed ter plekke. “Het schepencollege beslist om op korte termijn de stopstrepen op de rijweg aan het kruispunt te vervroegen. Op die manier hebben fietsers een voorsprong op het andere verkeer en staan ze aan het rode licht duidelijk in het gezichtsveld van de chauffeur”, besluit Swiggers.