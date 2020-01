Gemeente dingt opnieuw mee naar award van ‘Sporters Beleven Meer’ KAR

27 januari 2020

De voorbije twee jaar heeft de gemeente Haacht deelgenomen aan de #SportersBelevenMeer-award. Ook dit jaar daagt Sport Vlaanderen steden en gemeenten uit om mee te dingen naar die prijs. Om deze bekroning in de wacht te slepen en inwoners tot sporten aan te zetten, zal de gemeente verschillende initiatieven nemen. Zo zal er een G-sport-initiatief georganiseerd worden en worden Haachtenaren gestimuleerd om originele foto’s te delen op sociale media en in gezinsverband te bewegen. Daarnaast promoot de gemeente de Maand van de Sportclub en sporten in de natuur.