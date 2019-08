Garagepoort vat vuur na laswerken ADPW

20 augustus 2019

In de Ad. de Spoelberchlaan in Haacht heeft maandag omstreeks 11.40 uur een garagepoort vuur gevat. De spouwisolatie vloog in brand na laswerken aan de poort. De brandweer die ter plaatse werd geroepen, verrichtte nog nabluswerken nadat de bewoners al het vuur trachtten te blussen. De schade bleef beperkt.