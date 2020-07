Freinetschool De Muze neemt eindelijk intrek in nieuwe gebouwen Kim Aerts

12 juli 2020

15u16 0 Haacht Vanaf dinsdag zijn de containerklassen aan freinetschool De Muze in Haacht verleden tijd. Na negen jaar is het moment aangebroken om de nieuwe gebouwen langs de Rijmenamsesteenweg in gebruik te nemen.

De verhuisperikelen van de methodeschool gaan al even mee. Toen De Muze op het einde van het schooljaar 2010-11 de huurovereenkomst van haar pand langs de Houtheide op zijn einde zag lopen, zag het er lange tijd zelfs allerminst rooskleurig uit. Een zoektocht van bijna drie jaar had geen geschikt of betaalbaar onderkomen opgeleverd. En toen langs de Kloosterstraat toch een woonhuis geschikt werd bevonden, boorde burenprotest bijna alle hoop op een voortbestaan de grond in. In het voorjaar van 2011 zag het er zelfs maandenlang naar uit dat De Muze gedoemd was te verdwijnen. Na lang lobbyen kreeg de school in de zomer van 2011 uiteindelijk groen licht om op het terrein van de voormalige jongensschool van Sint-Adriaan, langs de Rijmenamsesteenweg, tweedehands containerklasjes te zetten. Negen jaar lang werd er les gegeven, zodat de oude jongensschool gerenoveerd kon worden.

Strobalen

“In 2015 sloot de school een overeenkomst met de gemeente Haacht om de oude jongensschool van Sint-Adriaan te kopen en te renoveren. Na het doorlopen van de papiermolen werden de verbouwingswerken aangevat in het voorjaar van 2018 en in de zomer van 2019 staken ouders en begeleiders zelf de handen uit de mouwen en vulden ze tijdens de zomer een houtskeletbouw met zo’n driehonderd strobalen”, zegt Jan Verheyen, de voorzitter van de raad van bestuur. In oktober vorig jaar zette de kleuter- en basisschool nog de werfhekken open om buurtbewoners en geïnteresseerden een eerste indruk te geven van het nieuwe schoolgebouw.

Weken vertraging

“De bouw- en verbouwplannen overleefden zelfs de coronacrisis, de aannemer kon conform de maatregelen verder blijven werken, waardoor de verhuisdatum met slechts enkele weken werd uitgesteld. De containerklassen verdwijnen vanaf dinsdag definitief van de terreinen. Vanaf 1 september nemen de kinderen hun intrek in het nagelnieuwe, multifunctionele schoolgebouw aan de Rijmenamsesteenweg 194”, zegt een opgeluchte voorzitter. “Zeg nu zelf, dit is, te midden van het groen, toch een uitstekende locatie, met genoeg speelruimte voor ons 60-tal leerlingen. Ideaal om tussen de lessen door te ravotten.”

De Muze organiseert op 28 augustus een Openklasdag bij de kleuters en twee dagen later volgt de opendeurdag waarbij het nieuwe pand officieel wordt voorgesteld aan het publiek.