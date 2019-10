Freinetschool De Muze houdt Open Werfdag KAR

20 oktober 2019

Freinetschool De Muze in Haacht heeft een Open Werfdag gehouden. De school is bezig met het renoveren van de oude jongensschool op Sint-Adriaan. Ze werken er ook aan een nieuwbouw. Tijdens de zomer werd houtskeletbouw gevuld met goed 300 strobalen door vrijwilligers. Om iedereen de kans te geven om het voorlopige resultaat te bewonderen besloot de school om zondag de deuren open te zwieren met enkele rondleidingen voor de geïnteresseerden. Maar er is nog wat werk voor de boeg. De buitenzijde moet nog bezet worden met een finale kalklaag. De binnenmuren worden momenteel afgewerkt door de aannemer. Daarnaast komen er nog dakgoten en roofing. Volgende maand steken vrijwilligers en ouders opnieuw de handen uit de mouwen om de binnenkant te lemen. Tijdens de winter volgen de vloer en de glaspartijen op het gelijkvloers.