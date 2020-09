Fietsnetwerk Groene Gordel krijgt nieuwe bewegwijzering en knooppunten KAR

22 september 2020

18u02 0 Haacht De bewegwijzering van het fietsnetwerk in de Groene Gordel wordt volgende maand volledig vernieuwd. Er verschijnen ook nieuwe trajecten en knooppunten.

Het fietsnetwerk in de Groene Gordel ligt er al meer dan 10 jaar. “Op een aantal lokale wijzigingen na, is er sindsdien, niet veel veranderd. En dat begonnen de fietsers te merken”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. “Het was tijd om het fietsnetwerk grondig tegen het licht te houden en kritisch te kijken waar we het konden verbeteren”. Daar is, na de vernieuwing van het fietsnetwerk in het Hageland en Leuven in 2018, mee gestart. Want 1.100 km fietsroutes herbekijken, daar gaat wat denk- en terreinwerk aan vooraf. In overleg met fietsers, vrijwilligers, gemeenten en andere wegbeheerders is niet alleen rekening gehouden met huidige fietsmogelijkheden, ook opportuniteiten en toekomstscenario’s zijn in rekening gebracht.

Dit resulteerde in een fijnmaziger fietsnetwerk met 120 kilometer nieuwe en 85 kilometer verbeterde trajecten dat dichter en beter aansluit op het Brussels Gewest. De thematisch bewegwijzerde fietslussen zijn in het fietsnetwerk geïntegreerd, zodat de zeshoekige rood-witte borden kunnen weggenomen worden. Bovendien zijn heel wat gemeenten mee op de kar gesprongen om het rijcomfort en de fietsvriendelijkheid van bepaalde wegen langs het fietsnetwerk te verbeteren tegen het voorjaar 2021.

Nieuw type bord

“Deze vernieuwing van het fietsnetwerk was het moment om een nieuw type bewegwijzeringsbord in te voeren. Door te kiezen voor een volledig bedrukt bord en af te stappen van stickers, kunnen de onderhoudskosten de komende jaren naar beneden. Daarvoor moeten alle borden éénmalig vervangen worden”, zegt Swinnen.

“De werken zijn zeer ingrijpend. Het is de bedoeling om de hinder voor de fietsers zoveel mogelijk te beperken. Daardoor worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Het fietsnetwerk wordt opgedeeld in vier grote zones. Binnen een welbepaalde zone wordt het fietsnetwerk gedurende anderhalve maand aangepast en voorzien van nieuwe borden. Tijdens deze periode is het fietsnetwerk in die zone niet berijdbaar. Na deze periode wordt de zone terug vrijgegeven en gestart met een volgende zone. Het startschot wordt gegeven in het noordoosten van de Groene Gordel”, aldus de gedeputeerde.

De fasering van de werken gaat in tegenwijzerzin de Groene Gordel rond om eind maart 2021 in het zuidoosten te eindigen. De kers op de taart van de vernieuwingsoperatie is een nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant, die vanaf het voorjaar 2021 bij de toeristische diensten en de boekhandels ligt.

“Maar de fietsers hoeven niet tot eind maart te wachten om het vernieuwde fietsnetwerk te ontdekken”, besluit Swinnen. “Op onze fietsrouteplanner zullen de nieuwe trajecten zichtbaar zijn vanaf het moment dat een zone helemaal klaar is.” Voor een laatste stand van zaken van de werken aan het fietsnetwerk kan men terecht op: www.toerismevlaamsbrabant.be/werkenfietsnetwerk. De fietsrouteplanner van Vlaams-Brabant geeft de nieuwe trajecten weer van zodra een fase is afgewerkt via www.toerismevlaamsbrabant.be/fietsrouteplanner. De nieuwe fietskaart is vanaf het voorjaar van 2021 te koop aan 7 euro in de boekhandels en toeristische infokantoren of online.