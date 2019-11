Fietser sterft op kruispunt na aanrijding met vrachtwagen Kim Aerts

26 november 2019

Op het kruispunt van de Kloosterstraat en de Werchtersesteenweg in Haacht is dinsdagnamiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Een fietser liet het leven na een aanrijding met een vrachtwagen. De politie zette het kruispunt volledig af om de nodige vaststellingen te kunnen doen. Voor de fietser kwam alle hulp te laat. Ook aan de rotonde in Rotselaar stierf dinsdagmiddag een fietsster door een aanrijding met een vrachtwagen. Daar ging het om een truck met Poolse nummerplaten. Het Leuvense parket stuurde telkens een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te achterhalen.