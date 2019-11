Fietser aangereden KAR

13 november 2019

16u41 0

Een fietser is dinsdagmiddag gewond geraakt toen hij werd aangereden door een wagen op het kruispunt van de Stationsstraat en de Sint-Adriaanstraat in Haacht. De fietser volgde de Stationsstraat en werd niet opgemerkt door de bestuurder die rechts uit de Sint-Adriaanstraat kwam gereden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.