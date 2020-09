Fietser aangereden JSL

15 september 2020

16u01 0

Op de Provinciesteenweg in Haacht, ter hoogte van het kruispunt met de Neerstraat, is maandagnamiddag een verkeersongeval gebeurd. Rond 16.45 werd een fietser op het fietspad aangereden door een auto die uit de tegengestelde richting wilde afslaan. De fietser, een 58-jarige man uit Laakdal, werd met verwondingen aan de arm en rug overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden.