Festicup haalt 1 miljoen euro vers kapitaal binnen

06 september 2020

09u40 0 Haacht Steven Van Herreweghe (33) uit Haacht en Jozef Plevoets (31) uit Sint-Truiden zorgen met hun bedrijf Festicup voor herbruikbare bekers tijdens evenementen en dat zullen ze ook blijven doen. “Met een kapitaalinjectie van 1 miljoen euro is er zelfs ruimte om te groeien”, stelt Plevoets in deze moeilijke economische tijden.

Aan boord van het eventbedrijf uit Herk-de-Stad stapt een groep privé-investeerders die het huidige management zullen ondersteunen. Het verse kapitaal belooft een versnelde groei voor Festicup. Het eventbedrijf geniet het vertrouwen van BNP Paribas Fortis en Bank J.Van Breda & C°. Bovendien kreeg de kmo een goedkeuring van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM voor een KlimOp-lening met voordelig rentetarief. Het zijn aartsmoeilijke tijden voor de sector. Maar CEO Jozef Plevoets blijft strijdvaardig: “Dankzij het vertrouwen in ons bedrijf investeren we verder in ons personeel, IT en verhuurcapaciteit. Zo blijven we groeien.”

Naast de financiële ondersteuning haalt Festicup met de komst van de privé-investeerders ook expertise binnen op het vlak van financiën, marketing, sales, operations en management. Het snelgroeiende bedrijf heeft vertrouwen in de toekomst. Het verhaal dat begon aan de langste toog van Europa, de Oude Markt in Leuven, is nog lang niet uitverteld. “Dat dit geen topjaar wordt, weten we. Maar we blijven geloven in de toekomst: daar is geen virus tegen opgewassen”, vult Van Herreweghe aan. “Festicup voorziet in het grootste assortiment kwalitatieve herbruikbare bekers zowel in verkoop als verhuur, voor evenementen klein of groot. Wij bieden met onze drankbekers een goed alternatief. Deze lijken heel sterk op normale glazen bekers. Met onze mobiele installatie worden 6.000 bekers in een uur tijd op professionele manier gereinigd. Verder informeren we ook al onze klant over het hele verhaal van besparen”, besluit Plevoets.