Extra controles op zwaar vervoer in oktober JSL

07 oktober 2020

17u58 0 Haacht De politie gaat deze maand extra controleren op zwaar vervoer. De gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen krijgen veel vrachtverkeer op de wegen en de doorgangsverboden worden daarbij niet altijd gerespecteerd.

“Onze politiezone krijgt op haar wegen heel wat vrachtverkeer te verwerken”, stelt commissaris Paul Belmans. “De industriezones Kruineike en Hambos in Haacht en Tildonk en de drukke handelsas langs de Leuvensesteenweg in Boortmeerbeek en Kampenhout zijn hier niet vreemd aan. Vele gemeentewegen zijn niet aangepast aan deze vorm van zwaar vervoer en doorgangsverboden worden niet altijd gerespecteerd. De gemeente Keerbergen krijgt dan weer vooral te maken met doorgangsverkeer op de noord-zuidas.”

Gerichte controles

Ook het uitblijven van de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg rond Tildonk blijft voor ongemak en overlast zorgen in de wijde omgeving, niet in het minst in de schoolomgeving(en) en het centrum van Tildonk. “Een noodzaak en vraag tot controles is meer dan ooit aan de orde, dit blijkt uit eerdere gerichte acties die het verkeersteam van onze politiezone deed waarbij allerlei inbreuken werden vastgesteld”, vervolgt commissaris Belmans. “In oktober zullen in onze politiezone bijgevolg nogmaals gerichte controles van het zwaar vervoer plaatsvinden. Hierbij zal de focus liggen naar het opsporen van verschillende inbreuken. Elke bestuurder zal ook gecontroleerd worden op alcohol- of drugsgebruik.”