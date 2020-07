Expo over WOII in onze regio KAR

23 juli 2020

14u57 0 Haacht In GC Den Breughel kan je vanaf 3 augustus terecht voor een gratis tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Verschillende unieke stukken zullen een beeld scheppen van de impact die de oorlogsjaren hadden in onze regio.

Tachtig jaar geleden werd België meegesleept in een mondiaal conflict. In 2020, 75 jaar na de bevrijding, kijkt de gemeente Haacht met een tentoonstelling terug op die woelige oorlogsjaren. Tegen de algemene achtergrond van de oorlog zoals de Duitse inval op 10 mei 1940, de opbouw van de K.W.-Linie in Haacht et cetera wordt ook dieper ingegaan op persoonlijke verhalen. De soldaten die sneuvelden in en om Haacht, het Engelse gevechtsvliegtuig dat neerstortte in Tildonk of een aantal lokale verzetsfiguren en hun acties.

En er is ook aandacht voor de oorlog die woedde in andere delen van de wereld. In samenwerking met Mayors for Peace, een internationaal netwerk van steden en gemeenten, stelt de stad Ieper een postertentoonstelling ter beschikking over de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, die ook te zien zal zijn in Haacht.

Je kan de tentoonstelling bezoeken van 3 augustus tot 4 september tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. De tentoonstelling is gratis.