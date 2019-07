Emma (21) wil een gele kiwi-emoji in het leven roepen (en uw handtekening is welkom) Kim Aerts

21 juli 2019

16u15 30 Haacht Emma Baert (21) uit Haacht is een queeste gestart om officieel een gele kiwi-emoji in het leven te roepen om te kunnen verzenden in berichtjes. “Op kamp kochten we altijd groene kiwi’s. Tot er tot mijn verbazing plots een gele tussen zat. Sindsdien laat het mij niet meer los”, zegt de studente bedrijfskunde.

Een vieruurtje op kamp met de jeugdvereniging KLJ Haacht gaf het leven van Emma Baert twee jaar geleden een nieuwe wending. “Wij kochten altijd groene kiwi’s tot ik plots een gele in mijn handen had. Eerst dacht ik dat die slecht was, maar het bleek gewoon super lekker te zijn. Sindsdien is zo’n gele kiwi een geluksbrenger geworden. Ontbijten doe ik steevast met een gele kiwi en een boterham. Bij de KLJ zijn de meningen nog altijd verdeeld. Sommige zijn voorstanders van het zurige van de groene kiwi’s, terwijl ik smul van het zoete van de gele. Maar heel de jeugdbeweging staat wel achter mijn oproep. Mijn ouders vinden het niet meer dan leuk, maar zij gebruiken dan ook niet echt emoji’s in hun berichten.”

In al haar enthousiasme probeert Emma 500 mensen te sprokkelen om zo’n gele kiwi een digitaal leven te geven in de vorm van een emoji (beeltenissen die verstuurd worden via online berichten, nvdr.). Ze maakte daarom het Facebook-event ‘Wij willen een gele kiwi emoji!’ aan en hoopt zo genoeg aanwezigen te lokken. “Dit is geen grap”, benadrukt ze. “Bij 500 deelnemers aan mijn event kan ik een officiële aanvraag indienen bij de emojicommissie.” Ook verdeler Zespri België pikte de oproep van Emma gretig op tijdens ‘World Emoji Day’ vorige week woensdag. “Op Instagram en Facebook vroegen ze hun volgers om mij te helpen. Ondertussen staan er honderd mensen aanwezig op mijn event.”

Nog 400

Daar moeten er dus nog minstens 400 bijkomen vooraleer Emma haar droom kan realiseren. Meestal zijn het grote techbedrijven zoals Google, Apple en Samsung die een aanvraag voor een nieuwe emoji indienen. Een emojiverzoek moet in briefvorm worden ingezonden, waarbij de aanvrager aan de hand van een voorwaardenlijst de nieuwe emoticon beschrijft. De raad kijkt vooral naar hoe dikwijls zo’n emoticon zal worden gebruikt. In het geval van Emma bestaat er al een groene kiwi-emoji dus vergt het gewoon een kleuraanpassing. “Een gele kiwi ziet er ook wel een beetje anders uit als een groene. Maar dat verschil in een emoji is natuurlijk verwaarloosbaar. Toch heeft Zespri al een eerste aanzet gegeven dus ik dacht gewoon dat ontwerp te gebruiken voor mijn aanvraag. Op het einde van de vakantie hoop ik mijn verzoek te kunnen indienen.” Emma helpen kan via het Facebook-event ‘Wij willen een gele kiwi emoji!’.