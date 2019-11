Eerste seniorenbeurs in Haacht KAR

27 november 2019

De Haachtse Ouderenadviesraad (HOAR) organiseert zaterdag 30 november voor de eerste keer een seniorenbeurs in GC Den Breughel. Dat is de afsluiter van een spetterende seniorenmaand boordevol activiteiten. Van 10 uur tot 16 uur stellen tal van verenigingen, organisaties, diensten, handelaars en particulieren zich voor en zorgen voor een schat aan informatie voor senioren én hun kinderen. Om 11 uur is er een infosessie door Caroline Terranova van het expertisecentrum dementie MEMO en wordt het project ‘dementievriendelijk Haacht’ gelanceerd. Om 14 uur doet de politie haar ouderenwerking uit de doeken en om 15 uur kan je genieten van een initiatie yoga.