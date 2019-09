Gesponsorde inhoud Eerlijke kleding kopen voor kinderen, waar kan je terecht? Aangeboden door Sofie’s Store Commerciële redactie

Steeds meer mama's en papa's zijn zich bewust van het belang van duurzame kinderkleding. Kleding voor je kids die werd geproduceerd onder erbarmelijke omstandigheden of, erger nog, door kinderhanden? Niet cool. Anno 2019 moet mode gemaakt zijn met respect voor mens en milieu. Maar welke merken shop je met een gerust gemoed? Wij vroegen het aan Sofie Van Goethem van Sofie's Store in Haacht.

Shoppen zonder je zorgen te hoeven maken over de herkomst van de kleding, dat kan in Haacht. Sofie Van Goethem van Sofie’s Store begon er jaren geleden een kinderwinkel met uitsluitend ecologische en eerlijke mode. “Kleding gelinkt aan kinderarbeid, slechte werkomstandigheden in lageloonlanden of aan vervuilende fabrieken? Daar wordt toch niemand blij van? In mijn winkel wil ik kledij in de rekken waarvan ik weet dat het label ‘clean’ is”, vertelt Sofie. Met haar winkel Sofie’s Store heeft ze zich de voorbije jaren gespecialiseerd in eerlijke kledij.

Eerlijke merken

Wat zijn de favoriete, eerlijke merken van Sofie? “Ecologisch, eerlijk of milieuvriendelijk betekent zeker niet dat de kleding niet modieus kan zijn, integendeel! Een fantastisch merk, te verkrijgen in onze winkel, is Frugi. Frugi betekent ‘Fruits of the Earth’ en produceert eerlijke kledij voor baby’s en kinderen in organische stoffen. Wij én onze klanten zijn grote fan van dit merk en in onze winkel vind je een groot aanbod van hun collecties.”

Een ander fairtrade en hip label voor kinderkleding is volgens Sofie het merk Lily Balou. “Lily Balou is een Belgisch merk. De collecties worden hoofdzakelijk geproduceerd door GOTS-gecertifieerde producenten. Dat label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde wijze gebeurt. De kleding is eerlijk geproduceerd en heeft ook nog eens mooie, hippe snits en veel kleur. Zo leuk voor kinderen!”

Mooie schoenen voor actieve kids

Ten slotte wil Sofie de aandacht leggen op kinderschoenen. “Als je op één ding niet zou moeten besparen, zijn het goede kinderschoenen. Wij staan er op dat alle kinderschoenen geschikt zijn voor steunzolen én goed zijn voor de frêle kindervoetjes. Met merken als Birkenstock, Naturino, Rondinella en Ocra kunnen ouders gerust zijn: alle schoentjes die je in onze winkel kan vinden, geven voldoende steun aan de groeiende voeten van actieve kinderen.”

Shoppen met een fairtrade koffie erbij

Sinds 2017 shop je bij Sofie’s Store niet alleen eerlijke kindermode, je kan er ook terecht voor een heerlijke én eerlijke koffie. Om de winkelervaring compleet te maken, richtte Sofie een gezellige koffiehoek in met biologische drankjes en heerlijk gebak, zowel ‘gewoon’ speciaalgebak als lactose- en glutenvrije taartjes. “Shoppen is een totaalervaring. En wie heeft er nu geen nood aan een koffie na het shoppen? In mijn conceptstore wil ik dat mensen zich op hun gemak voelen.”

Wie meer info wil over de eerlijke conceptstore van Sofie in Haacht, kan van woensdag tot en met vrijdag terecht in de winkel tussen 8 en 18 uur. Op zaterdag opent Sofie’s Store om 9.30 uur. Ook op de website kan je terecht voor meer info: www.sofie-store.be.