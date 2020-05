Eenrichtingsverkeer Klapgat draait om als coronamaatregel bij heropening winkels Kim Aerts

15u12 2 Haacht Vanaf maandag geldt in Klapgat in Haacht een aangepaste circulatie voor gemotoriseerd verkeer wegens de coronamaatregelen. Op die manier wordt er een wachtruimte gecreëerd voor klanten van warenhuis Delhaize.

Omdat winkels maandag opnieuw open mogen verwacht men logischerwijs meer drukte. Om die te baas te kunnen, met de coronaregels in het achterhoofd, zal specifiek voor warenhuis Delhaize de bocht van Klapgat vrijgehouden worden als wachtruimte voor de klanten. Het verkeer kan nog steeds langsheen de bocht van de Delhaize, maar enkel in de richting naar de Sint-Remigiusweg. De verbinding tussen de parking en het kruispunt Stationsstraat-Rijmenamsesteenweg wordt als uitrit van de parking gebruikt: hier geldt dus eenrichtingsverkeer in omgekeerde richting als voordien, namelijk vanaf de parking richting het kruispunt Stationsstraat-Rijmenamsesteenweg. Voetgangers, fietsers en bromfietsers klasse A kunnen steeds door in beide richtingen. Deze aanpassing geldt voor onbepaalde duur, in functie van de evolutie van de coronamaatregelen.