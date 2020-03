Een hongertje? Hier kan je in Haacht nog terecht voor afhaalmaaltijden KAR

25 maart 2020

16u43 0 Haacht Het is niet evident om in tijden waar het coronavirus zegeviert boodschappen allerhande te doen. Daarom dit overzicht waar je in Haacht nog wel terecht kan voor allerlei producten te shoppen, al dan niet online.

Bij Buurderij in Haacht kan je wekelijks verse en lokale producten ophalen na bestelling. “Elke week kan je hier je bestelling verse groenten, fruit, vlees, eieren, zuivel, brood, honing en zoveel meer producten uit de streek kopen”, zegt verantwoordelijke Lies Mattheus (45). “Het concept is heel eenvoudig. Via www.boerenenburen.be kan je gratis een account aanmaken als ‘Buur’ en je aansluiten bij de Buurderij in Haacht. Je plaatst en betaalt je bestelling online, ten laatste op zaterdag om middernacht. Op maandag kan je je bestelling ophalen tussen 18 en 19.30 uur in de HaBoBib in Haacht, bij de boeren zelf.

Bij Wildiers kan je terecht voor lekkere confituren, vliersiroop en pickles op ambachtelijke wijze. Meer info op www.wildiers.be. Je kan je bestelling laten verzenden of zelf afhalen.

Bij Betty & Albert kan je smullen van koekjes, chocolade en andere zoetigheden. Via verzending of afhalen. Info via www.bettyandalbert.com.

Kip aan huis? Via Kip enzo is dat zo gepiept. Check www.kipenzo.be

Voor pizza ben je bij Pizzeria Peppino (www.peppinohaacht.be) of Milano pizza grill (www.milano-pizza-grill-haacht.be) op het juiste adres. Bij Snack & Chat kan je terecht voor afhaalmaaltijden van maandag tot vrijdag. Tussen 11 en 14 uur kan je je maaltijd uithalen. Info via de gelijknamige Facebookpagina. Bij de Smulbeer kan je ook nog altijd terecht voor broodjes en snacks. Ze hebben een tijdelijke menu voorzien. Info eveneens via de gelijknamige Facebookpagina. Wie trek heeft in paella surft gewoon naar www.hetpaellahuisje.be. Best telefonisch bestellen. Wie zijn of haar zinnen gezet heeft op Oosters eten klikt online op www.warathaihaacht.com of www.isanasushi.be. Neigen de smaakpapillen naar kebab surf dan naar www.kingkebap-haacht.be

Smakelijk!