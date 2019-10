Eduard en Maria vieren 65 jaar huwelijk EDLL

04 oktober 2019

12u37 0 Haacht Eduard Goovaerts en Maria Schepers vierden onlangs hun 65ste huwelijksverjaardag. Het koppel werd door de gemeente Haacht in de bloemetjes gezet.

De ouders van Maria waren jarenlang de trotse eigenaars en uitbaters van de Renault garage aan Kampenhout-Sas. Eduard kwam dikwijls naar de ‘pomp’ als klant en zo leerde het koppel elkaar kennen. De vonk sloeg over op de kermis van Buken. Eduard werkte van 1970 tot 1991 als uitbater van de garage. Maria zorgde voor het huishouden. Eduard houdt zich nog graag bezig met tuinieren. Desondanks dat Maria niet meer zo goed te been is, gaat het koppel iedere zondag ergens uit eten. Het koppel kreeg samen twee zonen.