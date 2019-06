Duo riskeert werkstraf na afranseling man op straat KAR

13 juni 2019

16u12 0 Haacht Twee dertigers riskeren een werkstraf omdat ze een man stevig toetakelden tijdens een vechtpartij in de Postweg in Haacht twee jaar geleden. Ze gingen ook aan de haal met zijn gsm.

Thierry C. en Tom C. reden op 20 juni 2017 hun slachtoffer ’s avonds klem in de Postweg met hun auto. Zowel de bestuurder als passagier stapten uit om hun slachtoffer aan te vallen. De hetze zou gedraaid hebben rond de afwikkeling van een vechtscheiding. Het slachtoffer beweerde daar niets mee te maken te hebben maar stelde dat hij enkel de vrouw kende. Hij werd neergeslagen en had verwondingen aan het hoofd en een knie. Na ook een gsm buitgemaakt te hebben, vluchtten de twee opnieuw weg in hun auto. Gealarmeerde buren verwittigden de politie. Het duo riskeert een werkstraf van 120 uren en een geldboete van 800 euro. Uitspraak volgende maand.