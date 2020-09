Duo geeft agenten slagen en kopstoot tijdens nachtelijke politiecontrole Kim Aerts

28 september 2020

15u40 0 Haacht Twee mannen staan in oktober voor de rechter omdat ze afgelopen weekend stampen en een kopstoot uitdeelden aan twee politieagenten.

De politie van zone BHK (Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen) merkte in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.30 uur een auto met gedoofde lichten op in de Lombaardenlaan in Haacht. De politieploeg zette de auto aan de kant en sprak de bestuurder aan. De man en zijn passagier lieten hun ongenoegen met de controle blijken, maar ze hielden zich gedeisd. Achter de auto die was tegengehouden, stopte een tweede auto. In die wagen zaten vrienden van de gecontroleerde mannen. Het ging om een 19-jarige uit Boortmeerbeek en een 25-jarige uit Machelen. Beiden reageerden kwaad op de tussenkomst van de politie en werden fysiek agressief. Ze deelden stampen en een kopstoot uit aan de politieagenten. Het parket dagvaardde het duo onmiddellijk in toepassing van het snelrecht. Zij zullen zich begin oktober voor de rechter moeten verantwoorden voor slagen aan een agent en voor weerspannigheid.