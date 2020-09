Dronken bestuurster speelt rijbewijs kwijt... en auto bij de volgende politiecontrole Joris Smets

14 september 2020

17u47 2 Haacht Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag hield het verkeersteam van de politiezone Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen op verschillende plaatsen alcohol- en drugscontroles. Een bestuurster raakte haar rijbewijs kwijt na positief te blazen. Even later die nacht trof de politie haar opnieuw achter het stuur aan.

In totaal werden 60 bestuurders gecontroleerd tijdens de verkeersactie. Twee van hen werd positief bevonden op alcoholgebruik. “Opmerkelijk was dat een dame die positief blies en wiens rijbewijs daardoor 15 dagen onmiddellijk werd ingetrokken, even later terug aangetroffen werd achter het stuur van haar wagen”, zegt commissaris Paul Belmans. “Dit was nadat de politie de plaats van controle had verlaten en de vrouw uiteraard niet meer achter het stuur mocht kruipen. Bij beslissing van het parket werd hierop haar voertuig voor de duur van de intrekking van haar rijbewijs geïmmobiliseerd waardoor ze alvast met deze auto niet meer kan rijden.”

Tijdens de controle werden nog een 10-tal andere verschillende inbreuken vastgesteld, waaronder een bestuurder met een voorlopig rijbewijs buiten de toegelaten uren, inhaalverbod en het niet dragen van veiligheidsgordel.