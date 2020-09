Dorpelingenkoers tijdens Autoloze zondag in Haacht KAR

17 september 2020

15u21 0 Haacht De tweede dorpelingenkoers ‘Herdenkingsprijs Vande Weyer’ is een feit in Haacht. De wedstrijd vindt zondag plaats tijdens Autoloze zondag.

“Na het groot succes van vorig jaar richten wij opnieuw dorpelingenkoers in, waar de Flandriens van Haacht het beste van zichzelf zullen geven in de tweede ‘Herdenkingsprijs Vande Weyer’”, is organisator Luc De Bie verheugd. “Aangezien we er een wedstrijd willen van maken die garant staat voor sportiviteit, luciditeit en folklore hebben we lokale handelaars gevraagd om enkele ludieke prijzen te sponsoren. Zo zullen we elke ronde premies kunnen schenken aan lukraak gekozen renners.” Er zijn twee wedstrijden. Om 15 uur starten de renners boven de 45 jaar en om 16.30 uur renners onder de 45 jaar. De organisatie is nog op zoek naar de renners van die eerste categorie. “Deze groep is momenteel nog niet groot genoeg om hiervoor een aparte wedstrijd te organiseren”, meldt De Bie.

Op de autovrije zondag is het centrum in Haacht van 13 uur tot 19.30 uur afgesloten op de Markt, in de Werchtersesteenweg vanaf de Wespelaarsesteenweg tot de Markt, in de Keerbergsesteenweg vanaf de Sint-Remigiusweg tot de Markt en in de Stationsstraat vanaf de Rijmenamsesteenweg tot de Markt.