Dokter die thuis zwaargewond werd aangetroffen buiten levensgevaar: alles wijst op spijtig ongeval Kim Aerts

29 september 2020

12u50 0 Haacht De 47-jarige De 47-jarige dokter die zaterdagavond thuis in Wespelaar zwaargewond werd aangetroffen, is buiten levensgevaar. De omstandigheden waarin de man werd gevonden deed vragen rijzen, maar alle elementen wijzen op een spijtig ongeval.

De hulpdiensten vonden de alleenstaande man omstreeks 21 uur in de Heistraat in de Haachtse deelgemeente. Het waren vrienden die, op vraag van familie, een kijkje gingen nemen bij de veertiger omdat hij telefonisch niet te bereiken was. De man werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en verkeerde eerst in levensgevaar. Het ziekenhuis stelde zich vragen bij de verwondingen van de man, waarna het afstappingsteam en het labo ter plaatse kwamen in de woning voor verder onderzoek. Het parket kon de piste van geweldpleging al snel uitsluiten. Het levensgevaar is ondertussen geweken bij de dokter. Volgens buurtbewoners leefde de man een teruggetrokken bestaan.