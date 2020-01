Derde lid van Tildonkse jongerenbende voor jeugdrechter verschenen Joris Smets

23 januari 2020

16u04 0 Haacht Maandag is opnieuw een lid van de jongerenbende in Tildonk voor de jeugdrechtbank verschenen. Hij bekende zijn aandeel bij een aantal feiten en krijgt in eerste instantie huisarrest opgelegd voor een periode van zes maanden.

Vorige week vrijdag werden al een 15- en 17-jarige opgepakt en ondervraagd over hun betrokkenheid bij de feiten die de jongerenbende de afgelopen maanden pleegde in Tildonk. Ze bekenden beiden hun aandeel bij een aantal van de feiten waarna eerstgenoemde naar een jeugdinstelling met halfopen regime moest vertrekken. De 17-jarige uit Keerbergen kwam er iets beter vanaf, hij kreeg een aantal voorwaarden opgelegd door de jeugdrechter.

Maandag moest een derde lid van de jongerenbende voorkomen. Deze 15-jarige bekende eveneens zijn aandeel bij een aantal feiten van vandalisme in Tildonk. Hij krijgt in eerste instantie huisarrest opgelegd voor een periode van zes maanden.

Minivoetbal

Een paar inwoners hebben ondertussen het plan om minivoetbal te organiseren in de sportzaal in Tildonk. Hier zouden zij, samen met jongeren uit de gemeente, kunnen sporten met als doel de inwoners van Tildonk terug te verbinden op een positieve manier.

De rust in Tildonk is echter nog niet helemaal teruggekeerd. De lokale recherche van de politiezone Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen werkt verder aan het identificeren van de verdachten en onderzoekt hun aandeel in de feiten.