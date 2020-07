De warmste vakantieplek van Vlaanderen, met directeur-curator Koen Camelbeke in het arboretum van Wespelaar: “Twintig hectare groot park met unieke flora”

Haacht

Nu velen van ons de zomer in eigen land doorbrengen, verklappen wij elke dag een plekje uit eigen streek dat het ontdekken waard is. Het arboretum in Wespelaar (Haacht) is een absoluut verborgen parel voor het grote publiek. Achter een ogenschijnlijk onopvallend rijhuisje ligt een park van twintig hectare groot met unieke flora.