City Nightrun gidst lopers door Haachtse gebouwen Kim Aerts

26 november 2019

14u48 1

De Don Bosco for Life - City Nightrun vindt op 20 december voor de twee maal plaats in Haacht. Het 7 kilometer lange parcours van het loopevenement gidst de lopers door verschillende gebouwen, zoals de sporthal, sportcomplex Den Box, het gemeentehuis, de bibliotheek en verschillende andere plekken in Haacht.

Vorig jaar namen 450 sportievelingen deel waardoor een tweede editie in 2019 niet kon achterblijven volgens de organisatie. “Net zoals vorig jaar zal de crew van leraren en leerlingen van middelbare school Don Bosco Haacht, zich inzetten om een uitdagend loopevent te organiseren doorheen Haacht en haar gebouwen, ten voordele van de Warmste Week. De ambitie dit jaar ligt een pak hoger. Ons doel is om het aantal deelnemers te verhogen naar minstens 750 en wie weet zelfs 1000 deelnemers”, zegt Joren De Haes. “Het inschrijvingsgeld gaat hierbij naar Sporen vzw en vzw De Kampenhoeve. En als extraatje kunnen de deelnemers na het lopen bekomen in een sfeervolle winterbar.”

