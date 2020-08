Buurtbewoners kunnen bemalingswater aftappen door wegenwerken in Hambos Kim Aerts

13u23 1 Haacht Aan de wegenwerken in Hambos in Tildonk (Haacht) heeft aannemer Viabuild twee vaten met elk 1.000 liter bemalingswater ter beschikking gesteld van de buurtbewoners.

De vaten staan op het kruispunt van de Wijchmaalsesteenweg met de Waterstraat. De buurtbewoners mogen er water komen afhalen als ze zelf zorgen voor bidons of emmers. De aannemer zal zorgen dat de vaten regelmatig worden bijgevuld. “Als je dit wenst, dan is de aannemer bereid om een van de vaten tijdelijk voor je deur te zetten zodat je het bemalingswater meteen in je tuin kunt gebruiken. De aannemer voorziet hiervoor zelfs een pomp”, zegt werfleider Jamie Van Vlasselaer. Vanaf volgende week start de bemaling in de Waterstraat. Ter hoogte van de varkensboer plaatst de aannemer een dam waarin een deel van het bemalingswater wordt gebufferd. De boer legt tijdens de droge periode een dompelpomp in de gracht zodat je ook hier water kunt meenemen. Het teveel aan water loopt weg in de gracht.