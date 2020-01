Buurderij-concept strijkt neer in Haacht: “Iedere week verse en lokale producten” Kim Aerts

16 januari 2020

16u31 1 Haacht Lies Mattheus start op 27 januari met Buurderij in Haacht. Het concept is een initiatief dat voedsel via korte keten hoog in het vaandel draagt. Zo kan je wekelijks verse en lokale producten ophalen in de eigen gemeente.

“Elke week kan je hier je bestelling verse groenten, fruit, vlees, eieren, zuivel, brood, honing en zoveel meer producten uit de streek kopen”, zegt verantwoordelijke Lies Mattheus (45). “Het concept is heel eenvoudig. Via www.boerenenburen.be kan je gratis een account aanmaken als ‘Buur’ en je aansluiten bij de Buurderij in Haacht. Je plaatst en betaalt je bestelling online, ten laatste op zaterdag om middernacht. Op maandag kan je je bestelling ophalen tussen 18 en 19.30 uur in de HaBoBib in Haacht, bij de boeren zelf. Omdat je op voorhand je boodschappen bestelt, ga je samen met de Boeren voedselverspilling tegen en wordt er enkel vers geoogst en klaargemaakt wat nodig is. Het is een bijzonder lokaal concept dat draait om duurzaamheid en mensen uit de buurt samenbrengt.”

De opening staat gepland op 27 januari om 18 uur in de HaBoBib in Haacht. Met de code ‘voornemen’ geniet je vijf euro korting op je eerste bestelling en dat tot 29 februari.