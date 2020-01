Burgemeester Haacht roept op tot kalmte: “Bezig met oplossing voor jongerenbende” Joris Smets

17 januari 2020

13u23 2 Haacht Burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) erkent dat er een Burgemeester Steven Swiggers (Open Vld) erkent dat er een probleem is met een jongerenbende in Tildonk . Hij roept op tot kalmte bij de inwoners en stelt dat het bestuur, de politie en het parket de zaak zeer ernstig nemen. “Er volgt spoedig een oplossing, de daders zullen opgepakt en op gepaste wijze bestraft worden.”

Het probleem met de jongerenbende in Tildonk wordt zeer ernstig genomen, dat verzekert burgemeester Steven Swigger (Open Vld). Korpschef Wim D’ haese bevestigt dat er bij de politiezone van Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen een grondig onderzoek lopende is en dat alle daders berecht zullen worden. Burgemeester Steven Swiggers roept eveneens op tot kalmte bij de inwoners: “Ik begrijp dat de inwoners gefrustreerd zijn en dat ze het beu zijn. Het duurt inderdaad al te lang. De politie ziet ook alles wat de jongeren op sociale media posten, maar de wetgeving zit heel complex in elkaar. Er zijn speciale procedures die gevolgd moeten worden als het over minderjarigen gaat, je kan ze niet zomaar oppakken en verhoren. Dat moet via het parket gaan, die over voldoende bewijs moet beschikken. Dat is nu wel het geval en we gaan over tot concrete acties.”

Oppositie reageert

“De sfeer van angst moet stoppen, het kan toch niet dat in een moderne maatschappij mensen niet durven praten uit angst voor represailles door een jongerenbende”, klinkt het bij Bert Francois, voorzitter N-VA Haacht. “Het choqueert mij, dit is al zolang bezig, iedereen weet over wie het allemaal gaat maar niemand durft iets te zeggen. Iets waar wij als oppositiepartij in Haacht al even voor pleiten zijn infobuurtnetwerken. Dat kan een whatsapp-groep zijn waar inwoners lid van kunnen worden, samen met de politie. Het is veel informeler en heeft een lagere drempel, het kan echt een meerwaarde zijn. Ik ben ook van mening dat dit probleem met de jongerenbende in een grotere problematiek kadert. Veel jeugdinstellingen zitten vol en ouders komen niet tussenbeide. Als wijkagenten met ouders gaan praten dan verdedigen ze hun kinderen in plaats van op een gepaste wijze mee te werken met de politie.”

Bert Francois (N-VA) stelt dat het probleem van de jeugdbende al langer aan de gang is maar er recentelijk nog een nieuw fenomeen is opgedoken: “Het probleem van deze jongeren is inderdaad al langer bezig, de politie is al even met een grondig onderzoek bezig om dit probleem in kaart te brengen én op te lossen. De laatste maanden is het zo dat de ANPR-camera’s in Haacht auto’s oppikken met een Nederlandse nummerplaat. Ook is er cocaïne gevonden in de gemeente die traceerbaar is tot in de haven van Antwerpen. Dat zou kunnen verklaren hoe die jongerenbende aan drugs geraakt om verder te dealen. Voor we iets kunnen ondernemen zijn de auto’s in kwestie direct weer weg. Ik heb vernomen dat ook hier de politie meer actie zal ondernemen.”

Buurtinfonetwerk geen meerwaarde

Burgmeester Steven Swiggers (Open Vld) zegt dat dit soort buurtinfonetwerk geen meerwaarde is. “Het is niet de bedoeling dat de inwoners zich als private burgerwacht gaan opstellen. De mensen kunnen steeds telefonisch, of in persoon, al hun informatie aan de politie ter beschikking stellen. Zij zullen op hun beurt correct en snel handelen. Het recht in eigen handen nemen is niet de bedoeling. Er komt spoedig een oplossing voor Tildonk, alle daders zullen opgepakt en gestraft worden.” Burgemeester Steven Swiggers en korpschef Wim D’Haese konden niet bevestigen of er effectief sprake is van auto’s met Nederlandse nummerplaat en cocaïne die traceerbaar is tot in de haven van Antwerpen.