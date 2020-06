Brouwerij Hof ten Dormaal pakt uit met zomerbar Kim Aerts

10 juni 2020

17u08 10 Haacht Hof ten Dormaal in Haacht installeert tot en met september een zomerbar aan de brouwerij. Voor de gelegenheid werd een mobiele tapwagen geïnstalleerd, waar afwisselend zeven huisbieren uit de tapkranen stromen.

“Verder kan je nog smullen van ons vers hoeve-ijs, balletjes en nachos met huisgemaakte dips”, zegt Jakob Snellings. De brouwerij ligt langs de Caubergstraat aan het water tussen twee fietsknooppunten. “De kinderen vinden het altijd leuk om naar ons kersvers veulentje en de geitjes te komen kijken”, tipt Snellings. De zomerbar is open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Van 12 tot 21 uur kan iedereen komen genieten van een lokaal bier of ander lekkers.

Leveringen

Ondertussen is de brouwerij ook nog open voor afhalingen en bestellingen aan huis. Bij een bestelling van minimum 24 flesjes zorgt de brouwerij voor gratis levering aan huis binnen een straal van 25 kilometer. Bij de eerste bestelling beloven ze bovendien twee gratis glazen van het huis erbovenop. Bestellen kan door het formulier op de website in te vullen, een mailtje te sturen naar sales@hoftendormaal.com of te bellen naar 0498/339.777. “Bestellingen kunnen vanaf 24 flesjes van 33 centiliter of 6 flesjes van 75 centiliter. Je kan dus je eigen doos van 24 flesjes samenstellen per vier flesjes van elke soort. Betalen kan via payconiq aan de deur of via overschrijving”, besluit Snellings. Het menu van de zomerbar check je op www.hoftendormaal.com/#menu.