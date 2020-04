Brouwerij Hof ten Dormaal levert ambachtelijk bier aan huis: “Mensen zien ons graag komen” Kim Aerts

12u31 2 Haacht Brouwerij Hof ten Dormaal uit Haacht laat zijn bierfanaten niet in de kou staan. Sinds kort leveren ze aan huis, in een straal van 25 kilometer.

Bij een bestelling van minimum 24 flesjes zorgt de brouwerij voor levering aan huis binnen een straal van 25 kilometer. Bij de eerste bestelling beloven ze bovendien twee gratis glazen van het huis erbovenop. “Je kan bestellen via onze website en dan zorgen wij voor levering de dag erna. We vinden het fijn als de mensen hun lokale brouwerij blijven steunen en dat beginnen we ook te merken aan de bestellingen. De mensen zien ons ook graag komen en dat maakt het nog plezant werken in deze tijden”, zegt Jakob Snelling, de communicatieverantwoordelijke.

Bestellen kan door het formulier via deze link in te vullen, een mailtje te sturen naar sales@hoftendormaal.com of te bellen naar 0498/339.777. “Bestellingen kunnen vanaf 24 flesjes van 33 centiliter of 6 flesjes van 75 centiliter. Je kan je eigen doos van 24 flesjes samenstellen per vier flesjes van elke soort. Betalen kan via payconiq aan de deur of via overschrijving”, besluit Snellings.