Brouwerij Haacht trakteert als stunt elke Belg op twee pintjes en... zet vijftien werknemers op straat Kim Aerts

12 juni 2020

15u43 11 Haacht Bij Brouwerij Haacht zijn donderdag vijftien naakte ontslagen gevallen. En dat net op de dag dat de nieuwe reclamecampagne ‘Tournée Générale’ afgetrapt werd, waarbij iedere Belg twee gratis pintjes werd beloofd. Van een ongelukkige timing gesproken. De verontwaardiging is dan ook groot bij de ontslagen werknemers.

Hoe uitgelaten de sfeer maandag nog was, zo diep zakte het moreel donderdag onder het vriespunt. Eerst kregen acht werknemers te horen dat ze niet meer welkom waren en daarna kregen nog eens zeven personeelsleden hun C4. “Het was binnenkomen, alles achterlaten en vertrekken na een gesprek van amper een kwartier”, zegt een van hen. “Ze gaven toe dat ze het al drie weken wisten, dus we hebben ons nog vier dagen belachelijk gemaakt bij onze klanten. Het ethisch aspect is hier ver te zoeken”, reageert een ontslagen man. Alle Belgische kranten publiceerden precies op donderdag de advertentie met daarin twee consumptiecoupons voor elke Belg. “Onwezenlijk vond ik het, om te zien dat de brouwerij trakteerde terwijl er ontslagen vielen”, reageert een ontslagen man. Bij Brouwerij Haacht zijn ze karig met informatie over de “eerder beperkte ontslagronde”, zoals chief financial officer Frank Mellaerts het verwoordt. In het bedrijf langs de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek werken 390 mensen.

Reorganisatie

“De reden voor de ontslagen is de reorganisatie van de commerciële structuur van België”, legt Mellaerts uit. “Maar ook in de afdeling logistiek, distributie en horecaservice technics zijn ontslagen te betreuren. Het zit een beetje verspreid over verschillende geledingen. Het gaat om naakte ontslagen, waarbij de contracten meteen beëindigd werden. Er waren mensen op overschot. De reorganisatie van de commerciële structuur hing al een tijdje in de lucht en heeft dus niets met corona te maken. Het was niet voorzien dat het net in de week van de nieuwe reclamecampagne zou vallen. We wilden de campagne lanceren in de week van de heropening van de horeca en die valt net nu. Het hoeft niet gezegd dat dit heel ongelukkig is”, stelt Mellaerts.

Maximaal steunen

“Met de eerdere steunmaatregelen heeft Brouwerij Haacht haar ondernemers tijdens de verplichte sluiting geholpen om zo veel mogelijk het hoofd boven water te houden. Nu ze eindelijk opnieuw open zijn, geeft de brouwerij ook hun activiteiten een flinke boost met deze nationale campagne. Op die manier blijft Brouwerij Haacht hen maximaal steunen, want velen hebben het financieel nog steeds erg moeilijk. Dat ze tegelijk de Belgische consument kunnen trakteren, is extra mooi meegenomen. Want voor iedereen waren – en zijn het vaak nu nog – moeilijke tijden, dus die extra biertjes heeft iedereen meer dan verdiend”, legde pr-manager Dieter Van Muylder donderdag nog uit voor het nieuws bekend raakte.

Drie vacatures

Woorden die er op inhakken bij de ontslagen personeelsleden. “Het is heel contradictorisch en een heel laffe manier om mensen zo aan de deur te zetten. Ik weet niet of er nog ontslagen gaan vallen. Sinds donderdag staan er weer drie vacatures online, maar ze zijn wel zo slim geweest om dat bericht te antidateren, alsof die vacatures al lang open stonden. We zijn gepakt in snelheid. Terwijl ze ons altijd voorschotelden dat we in een familiaal bedrijf waren terechtgekomen, waar ze de werknemers vooropstellen. Ik had liever dat ze gezegd hadden dat de kaarten slecht lagen, zodat we ons konden organiseren. Dat is ons niet gegund geweest”, klinkt het gelaten.