Brouwerij Haacht opent brasserie Ommegang in Brussel KAR

04 juli 2019

17u12 2 Haacht Brouwerij Haacht heeft sinds kort brasserie Ommegang op de Grote Markt in Brussel. “We zien het als een ‘flagship store’ voor onze brouwerij.”

De nieuwe uitbaters Anne Merkpoel en Luc Ulaj namen de fakkel over en renoveerden de brasserie in vier maanden tijd. Dat was net op tijd voor de jaarlijkse Ommegang eind juni, waarvan de brasserie enkele decorstukken heeft geleend. “Voor ons was het een challenge om dit te doen door de ligging en de befaamdheid van het café”, zegt Anne Merkpoel. “We willen hier een plek van maken waar niet enkel de toeristen, maar ook de Brusselaars graag komen om iets te drinken of lekker te eten.” Het pand is volledig ingericht in klassieke brasseriestijl, met typische hoge plafonds, waarin Ommegang-elementen zijn verwerkt. Zo is de ingang bekleed met individueel aangebrachte goudkleurige muntstukken met de beeltenis van Keizer Karel en zijn de stelten aan het plafond een echte blikvanger. Verder siert een grote en kleurrijke reproductie van een middeleeuws portret van Keizer Karel de zaak. Boven de centrale ruimte is er ook een mezzanine waar kleinere groepjes in een iets intiemere setting kunnen samenzitten. Gasten zakken daar weg in biertonnen die een nieuw leven hebben gekregen als knusse zeteltjes.

Franse keuken

“We hebben met deze brasserie in de allereerste plaats een gezellige en bruisende ontmoetingsplaats voor de Brusselaar gecreëerd, in de typische grandeurstijl van weleer”, zegt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur van Brouwerij Haacht. “We zien Brasserie Ommegang als een ‘flagship store’ voor onze brouwerij. Een plek waar je onze bieren, waaronder onze Ommegang, in optimale omstandigheden kan degusteren: getapt en geserveerd volgens de regels van de kunst, in een stijlvolle setting. Bovendien kan je er genieten van een heerlijke Belgisch-Franse brasseriekeuken.” Brasserie Ommegang is gelegen in de Bergstraat 4 en is elke dag open van 11u00 tot 23u00.