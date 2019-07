Brouwerij Haacht looft 10 bakken Primus voor beste ‘Nageltje Klop-speler’ KAR

18 juli 2019

16u59 1 Haacht Brouwerij Haacht organiseert voor de eerste maal een Belgisch Kampioenschap ‘Nageltje Klop’. Plaats van afspraak: de Gentste feesten op 27 juli. De winnaar gaat naar huis met 10 bakken Primus.

Brouwerij Haacht wil het caféspel een niveautje hoger tillen. Op de Gentse Feesten gaan ze op zoek naar de beste Belgische ‘Nageltje Klop-speler’. Op de Primusstand in het Baudelopark kunnen liefhebbers zich op zaterdag 27 juli aanmelden. “De Gentse Feesten zijn traditioneel de hoogmis voor Gentenaren. En met het Belgisch Kampioenschap Nageltje Klop op de Primusstand willen we de ontmoetingsplek worden voor alle liefhebbers van een frisse Primus én van dit authentieke caféspel. Een ideale pauze tussen de concerten door”, zegt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij Brouwerij Haacht. “Bezoekers van de Gentse Feesten die willen oefenen voor het BK zijn elke dag tussen 18 uur en middernacht welkom op de Primusstand. De wedstrijd zelf vindt plaats op zaterdag 27 juli vanaf 16 uur. De finale is voorzien om 20 uur. De winnaar krijgt, naast eeuwige roem en een unieke trofee, ook tien bakken Primus. Alle andere finalisten gaan naar huis met een gratis bak Primus. Tijdens het BK trakteert Primus bovendien iedereen met de achternaam Nagels of Hamers op een frisse pint.”