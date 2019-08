Brouwerij Haacht kaapt 8 medailles weg op World Beer Awards en International Beer Challenge KAR

28 augustus 2019

Brouwerij Haacht is acht keer in de prijzen gevallen tijdens de afgelopen World Beer Awards en International Beer Challenge. SUPER 8, Mystic, Keizer Karel en Tongerlo kaapten er medailles weg.

Dit jaar kregen op de World Beer Awards Keizer Karel Ommegang, SUPER 8 IPA en Keizer Karel Robijn Rood respectievelijk een Belgische gouden, zilveren en bronzen medaille om de hals. Twee awards gingen naar Keizer Karel-klassiekers. De strogele Ommegang, met zijn kruidige bitterheid en citrustoetsen, won goud in de categorie ‘Pale Beer – Golden Ale’, terwijl de complexe donkere Keizer Karel Robijn Rood met een bronzen medaille ‘Dark Beer – Belgian Style Strong’ naar huis ging. Ook de veel jongere SUPER 8-familie viel in de prijzen, met een zilveren plak voor SUPER 8 IPA in de categorie ‘IPA English Style’.

Ook de jury van de International Beer Challenge wist de Haachtse bieren goed te smaken. Zij bekroonden het pittige witbier SUPER 8 Blanche met goud en de amberkleurige en kruidige SUPER 8 IPA kreeg zilver. Een bronzen medaille ging naar Tongerlo LUX en Tongerlo NOX en naar het fruitbier Mystic Krieken. “Prijzen winnen, went nooit, dus zijn we ook op deze acht bekroningen enorm trots”, zegt marketingdirecteur Boudewijn van der Kelen. “Misschien zelfs nog een tikje meer dan anders, omdat ze ons brede gamma extra in de verf zetten. Wij zijn een brouwerij die zowel tijdloze klassiekers als jonge, eigenzinnige bieren aanbiedt – stuk voor stuk van topkwaliteit. Die combinatie van traditie en innovatie, dat is waar ons brouwplezier voor staat.”