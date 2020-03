Brouwerij Haacht: “Huur van bijna duizend cafés wordt deels kwijtgescholden in maart” Kim Aerts

18 maart 2020

19u06 6 Haacht “Een deel van de huur van bijna duizend cafés wordt deels kwijtgescholden in maart.” Dat verkondigt Dieter Van Muylder van Brouwerij Haacht.

“Door dit proactief te communiceren, willen we hen een administratieve rompslomp besparen”, zegt pr-verantwoordelijke Dieter Van Muylder. Van 14 maart tot 5 april zal de huur gecrediteerd worden voor de klanten die huren van de brouwerij.

“Door een deel van de huur te laten vallen, krijgt de horeca toch een financieel duwtje in de rug en kunnen ze een doorstart maken. Het betekent voor ons ook een serieuze inspanning, die we zullen moeten herbekijken als de sluitingsmaatregel in april verlengd wordt. Voor ons is dit een logische beslissing om de horeca te steunen.”

Minimumbezetting

Vanaf volgende week schakelt de vestiging, met 400 werknemers, langs de Provinciesteenweg in Boortmeerbeek over op een minimumbezetting. “Eerst hebben we ervoor gezorgd dat onze stock voor honderd procent werd aangevuld. Wij exporteren ook nog, dus als er ergens een grens terug opengaat, moeten we klaar zijn om te leveren. Vanaf volgende week zal het meerendeel van het personeel op technische werkloosheid belanden”, wil Van Muylder nog kwijt.