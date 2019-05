Brouwerij Haacht beloond voor fietsbeleid KAR

31 mei 2019

Brouwerij Haacht is verkozen tot Gouden Trapper tijdens de prijsuitreiking van ‘Go with the Velo’. De campagne wil zoveel mogelijk mensen op de fiets krijgen en beloont bedrijven die daar extra inspanningen voor inleveren. Van mei tot september fietsten ruim 80 werknemers zoveel mogelijk van en naar het werk. “Dat zijn nu al 30 mensen meer dan vorig jaar en we verwachten dat er nog bijkomen”, verduidelijkt Boudewijn van der Kelen, marketingdirecteur bij Brouwerij Haacht. Ook intern werd er een campagne op poten gezet en werden fietsers beloond met gezonde snacks. De brouwerij zorgt de komende maanden ook voor ruimere fietsenstallingen en extra laadpalen voor elektrische fietsen. Ook over een veiliger fietsparcours op de brouwerijsite wordt nagedacht.