Breughelfeesten op zondag KAR

31 mei 2019

In park Den Breughel kan je zondag proeven van het lokaal vrijetijdsaanbod in Haacht. Verenigingen en andere partners stellen er hun werking voor met informatiestanden en demonstraties. Iedereen is welkom om een workshop te volgen of om een nieuwe sport te proberen. Ook VELOKadee is van de partij. Dankzij dit verhuursysteem voor kinderfietsen kan je voor 60 euro per jaar een kinderfiets op maat huren. Voor de kinderen is er animatie met een springkasteel, sport en spel. De nieuwe inwoners van Haacht worden zondag om 13.30 uur verwacht voor een officiële verwelkoming met receptie in de raadszaak van het gemeentehuis.